Готовит ли Трамп наземную операцию в Иране? Bloomberg узнало о "сигналах" от США

Позиция Госдепартамента и Белого дома

По данным издания, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты способны достичь своих стратегических целей в Иране без привлечения наземных подразделений.

Однако он подчеркнул, что присутствие военных расширяет возможности для маневра президента.

"Мы можем достичь всех наших целей без наземных войск. Но мы всегда будем готовы предоставить президенту максимальную свободу действий и возможности адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам", - отметил Рубио.

В Белом доме добавляют, что разработка различных сценариев является обязанностью Пентагона, но Трамп пока не намерен начинать масштабную наземную операцию.

В то же время Тегеран предупредили, что последствия отказа от нового соглашения будут "сильнее, чем когда-либо прежде".

Военное усиление в регионе

В последние дни Минобороны США направило на Ближний Восток около 5000 морских пехотинцев и 2000 десантников 82-й воздушно-десантной дивизии.

Хотя эти шаги спровоцировали слухи о подготовке к захвату иранских нефтяных хабов или ядерных объектов, аналитики отмечают, что для полноценного вторжения понадобилось бы значительно больше сил.

Для сравнения, во время войны 2003 года в Ирак вошли более 150 000 американских военнослужащих. Нынешняя стратегия США больше нацелена на быстрое решение конфликта - по словам Рубио, "война закончится за недели, а не за месяцы".

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Ключевым вопросом остается восстановление судоходства в Ормузском проливе, который является жизненно важным для мировой торговли нефтью.

Трамп установил дедлайн для Ирана по разблокированию водного пути, пригрозив в противном случае ударами по энергетической инфраструктуре страны.

Госсекретарь США уже провел встречи с представителями G7 во Франции, чтобы заручиться поддержкой европейских союзников в вопросе безопасности пролива.