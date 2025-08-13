Чи готовий Зеленський до тет-а-тет з Путіним: що кажуть джерела РБК-Україна

На питання про те, чи готовий Зеленський до зустрічі тет-а-тет з Путіним, поінформований співрозмовник РБК-Україна зазначив: "Ми готові до будь-яких форматів, у нас проблем з цим нема. То Путін не дуже".

На запитання про те, чого офіційний Київ чекає від зустрічі Трампа і Путіна, джерело зазначило, що "для нас головне на Алясці - припинення вогню".