Готов ли Зеленский к тет-а-тет с Путиным: что говорят источники РБК-Украина

На вопрос о том, готов ли Зеленский ко встрече тет-а-тет с Путиным, информированный собеседник РБК-Украина отметил: "Мы готовы к любым форматам, у нас проблем с этим нет. То Путин не очень".

На вопрос о том, чего официальный Киев ждет от встречи Трампа и Путина, источник отметил, что "для нас главное на Аляске - прекращение огня".