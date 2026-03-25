Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чи готовий Ізраїль воювати проти Ірану без США, якщо Трамп "укладе угоду": відповідь посла

08:50 25.03.2026 Ср
3 хв
Війна може завершитися протягом п'яти днів?
aimg Тетяна Степанова aimg Мілан Лєліч
Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Іраїль готовий воювати проти Ірану самостійно, якщо президент США Дональд Трамп "укладе угоду" з Тегераном.

Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна .

"Ізраїль буде готовий завершити цю операцію, коли досягне своїх цілей", - сказав Бродський.

Він зазначив, що цілі Ізраїлю не відрізняються від американських.

"Наші цілі можуть бути вужчими, ніж американські - але впевнений, що вони входять до переліку американських цілей. Тому різночитань немає, ми повністю координуємо наші дії з американцями", - додав посол.

Водночас, за його словами, якщо США вийдуть з війни, Ізраїль готовий продовжувати операцію самостійно.

"Ізраїль готовий робити все, щоб захистити свою безпеку і домогтися цілей. Ми це робили без Сполучених Штатів, ми це робили зі Сполученими Штатами, і ми будемо робити це після", - підкреслив Бродський.

Відповідаючи на питання, чи вірить він у те, що угода США з Іраном може бути укладена протягом п'яти днів, посол зазначив, що Ізраїль перебуває на постійному зв'язку зі Сполученими Штатами.

"Президент Трамп спілкується з прем'єр-міністром Нетаньяху регулярно, я впевнений, що він передає йому інформацію. Зараз передчасно говорити про угоду. Ми бачимо, що, з одного боку, Трамп публікує інформацію про угоду, що готується, з іншого боку, триває нарощування сил на Близькому Сході, тому це залишає всі можливості відкритими", - додав він.

Трамп хоче укласти угоду з Іраном

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після контактів з Іраном вирішив відкласти удари по енергетичній інфраструктурі країни.

Він вважає, що між Вашингтоном і Тегераном відбулися "плідні та конструктивні переговори", які можуть привести до угоди найближчими днями.

Водночас іранські ЗМІ заперечують факт таких переговорів. У МЗС Ірану заявили, що США "намагаються виграти час" на тлі дипломатичних зусиль щодо деескалації.

За даними Reuters, США контактують зі спікером парламенту Ірану Мохаммадбагером Галібафом. Сам він ці повідомлення заперечив і заявив, що підтримує позицію верховного лідера країни.

23 березня Трамп також заявив, що Іран "дуже хоче укласти угоду" і це може статися протягом п’яти днів або раніше.

Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення війни, однак наголосив, що будь-яка угода має враховувати його ключові вимоги.

Сьогодні прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США передали Ірану мирний план, який складається з 15 пунктів, спрямований на припинення бойових дій на Близькому Сході.

