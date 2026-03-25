Чи готовий Ізраїль воювати проти Ірану без США, якщо Трамп "укладе угоду": відповідь посла

"Ізраїль буде готовий завершити цю операцію, коли досягне своїх цілей", - сказав Бродський.

Він зазначив, що цілі Ізраїлю не відрізняються від американських.

"Наші цілі можуть бути вужчими, ніж американські - але впевнений, що вони входять до переліку американських цілей. Тому різночитань немає, ми повністю координуємо наші дії з американцями", - додав посол.

Водночас, за його словами, якщо США вийдуть з війни, Ізраїль готовий продовжувати операцію самостійно.

"Ізраїль готовий робити все, щоб захистити свою безпеку і домогтися цілей. Ми це робили без Сполучених Штатів, ми це робили зі Сполученими Штатами, і ми будемо робити це після", - підкреслив Бродський.

Відповідаючи на питання, чи вірить він у те, що угода США з Іраном може бути укладена протягом п'яти днів, посол зазначив, що Ізраїль перебуває на постійному зв'язку зі Сполученими Штатами.

"Президент Трамп спілкується з прем'єр-міністром Нетаньяху регулярно, я впевнений, що він передає йому інформацію. Зараз передчасно говорити про угоду. Ми бачимо, що, з одного боку, Трамп публікує інформацію про угоду, що готується, з іншого боку, триває нарощування сил на Близькому Сході, тому це залишає всі можливості відкритими", - додав він.