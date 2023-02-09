UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи готовий Ізраїль визнати Росію державою-терористом: думка посла

Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Ізраїль може розглянути питання визнання Росії державою-терористом. Але спочатку для цього потрібно, щоб така пропозиція буде зроблена в рамках ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

"Я знаю, що зараз обговорюються питання визнання Росії державою-терористом у низці країн і, якщо така пропозиція буде зроблена в рамках ООН, то ми виробимо нашу позицію з цього питання", - заявив Бродський.

На думку посла, наразі давати якісь визначення передчасно не варто.

"Потрібно залишити це фахівцям і в законодавчому порядку якщо буде ухвалено таке рішення, то Ізраїль уже тоді зможе висловити свою позицію", - підсумував Бродський.

Нагадаємо, нещодавно в Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії державою-терористом.

Додамо, що Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала правлячий у РФ режим терористичним.

При цьому в Білому домі, попри наміри Конгресу США, поки дистанціюються від такого рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІзраїль