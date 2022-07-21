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Конгресс США требует объявить Россию государством-спонсором терроризма, - Politico

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Киев, Четверг 21 июля 2022 09:53
Конгресс США требует объявить Россию государством-спонсором терроризма, - Politico Фото: Конгресс США требует объявить Россию государством-спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. В противном случае это сделает Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание Politico.

По данным источников, соответствующее заявление Пелоси сделали в ходе разговора с Блинкеном на этой неделе.

"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий россию как государство, поддерживающее терроризм", - заявил помощник одного из демократов.

Он также отметил, что принятие закона Конгрессом является более сложным путем, чем решение госсекретаря, но это даст администрации политическое прикрытие.

Напомним, что резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Сейчас госсекретаря США Энтони Блинкена призывают признать это официально. Россия может стать пятой страной в этом списке.

Как известно, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев.

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