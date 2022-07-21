Конгресс США требует объявить Россию государством-спонсором терроризма, - Politico

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма. В противном случае это сделает Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание Politico .

По данным источников, соответствующее заявление Пелоси сделали в ходе разговора с Блинкеном на этой неделе.

"Нет никаких юридических причин, по которым Конгресс не мог бы принять закон, фактически определяющий россию как государство, поддерживающее терроризм", - заявил помощник одного из демократов.

Он также отметил, что принятие закона Конгрессом является более сложным путем, чем решение госсекретаря, но это даст администрации политическое прикрытие.