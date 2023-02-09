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Готов ли Израиль признать Россию государством-террористом: мнение посла

Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Израиль может рассмотреть вопрос о признании России государством-террористом. Но сначала для этого нужно, чтобы такое предложение будет сделано в рамках ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в интервью журналисту Василию Голованову.

"Я знаю, что сейчас обсуждаются вопросы признания России государством-террористом в ряде стран и, если такое предложение будет сделано в рамках ООН, то мы выработаем нашу позицию по этому вопросу", - заявил Бродский.

По мнению посла, сейчас давать какие-либо определения преждевременно не стоит.

"Нужно оставить это специалистам и в законодательном порядке, если будет принято такое решение, то Израиль уже тогда сможет высказать свою позицию", - подытожил Бродский.

Напомним, недавно в Европарламенте согласовали резолюцию о признании России государством-террористом.

Добавим, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, признавшей правящий в РФ режим террористическим.

При этом в Белом доме, вопреки намерениям Конгресса США, пока дистанцируются от такого решения.

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