В Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії державою-терористом

Політичні групи Європейського парламенту сьогодні, 17 листопада, узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter депутата Європарламенту Андріуса Кубілюса .

У резолюції визначено, що Європейський парламент визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби. Очікується, що резолюцію буде обговореню й винесено на голосування під час сесії 21-24 листопада.

"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту", - написав Кубілюс у своєму твіті.