Чи готові європейці відправляти війська в Україну? Politico показало реальні настрої
Більшість мешканців Франції та Німеччини виступають проти відправлення своїх військових в Україну для підтримання миру навіть після завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico.
Результати опитування в Європі та США
Як пише видання, згідно з дослідженням Public First, виборці у двох найбільших економіках ЄС радше поставлять під загрозу мирну угоду, ніж погодяться на присутність своїх миротворців в Україні.
Найбільше спротиву зафіксовано в Німеччині, де 53% опитаних висловилися проти такої ініціативи. У Франції ідею не підтримують 43% респондентів, тоді як за розгортання військ виступають лише 33%.
Аналогічна ситуація спостерігається у США - 43% американців вважають, що їхні війська не мають входити в Україну, попри ризики для регіональної безпеки. Підтримують відправку миротворців 37% громадян Сполучених Штатів.
Де готові підтримати миротворчу місію
Єдиними країнами серед опитаних, де прихильників відправки військ більше, ніж противників, стали Канада та Велика Британія.
Зокрема, британський прем'єр-міністр Кір Стармер раніше наголошував, що багатонаціональні сили будуть життєво важливими для безпекових гарантій України.
Експерти зазначають, що такі настрої суспільства створюють політичний виклик для лідерів, як-от Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца, які раніше не виключали участі своїх військових у забезпеченні майбутнього миру.
Миротворці в Україні
Нагадаємо, що дискусії про залучення іноземних військ в Україну тривають із початку 2024 року.
Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що не виключає розгортання таких сил після завершення активної фази бойових дій, зазначаючи, що це може стабілізувати регіон.
Водночас, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відхилив ідею створення спільної європейської армії для післявоєнної України, підкресливши, що першочергові завдання ЄС важливіші за масштабні реформи.
Також країни Європи пропонують різні цифри щодо чисельності миротворців - від 15 до 30 тисяч осіб. Наразі жодних офіційних військових планів не оприлюднено, проте основну частину контингенту можуть надати Британія та Франція, відповідаючи за наземний та повітряний компоненти.