ua en ru
Пт, 13 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Чи готові європейці відправляти війська в Україну? Politico показало реальні настрої

Брюсель, П'ятниця 13 лютого 2026 15:45
UA EN RU
Чи готові європейці відправляти війська в Україну? Politico показало реальні настрої Фото: мешканці Франції та Німеччини виступають проти відправлення своїх військових в Україну (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Більшість мешканців Франції та Німеччини виступають проти відправлення своїх військових в Україну для підтримання миру навіть після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico.

Читайте також: Мерц скептично відреагував на ідею європейських миротворців в Україні, - Politico

Результати опитування в Європі та США

Як пише видання, згідно з дослідженням Public First, виборці у двох найбільших економіках ЄС радше поставлять під загрозу мирну угоду, ніж погодяться на присутність своїх миротворців в Україні.

Найбільше спротиву зафіксовано в Німеччині, де 53% опитаних висловилися проти такої ініціативи. У Франції ідею не підтримують 43% респондентів, тоді як за розгортання військ виступають лише 33%.

Аналогічна ситуація спостерігається у США - 43% американців вважають, що їхні війська не мають входити в Україну, попри ризики для регіональної безпеки. Підтримують відправку миротворців 37% громадян Сполучених Штатів.

Де готові підтримати миротворчу місію

Єдиними країнами серед опитаних, де прихильників відправки військ більше, ніж противників, стали Канада та Велика Британія.

Зокрема, британський прем'єр-міністр Кір Стармер раніше наголошував, що багатонаціональні сили будуть життєво важливими для безпекових гарантій України.

Експерти зазначають, що такі настрої суспільства створюють політичний виклик для лідерів, як-от Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца, які раніше не виключали участі своїх військових у забезпеченні майбутнього миру.

Миротворці в Україні

Нагадаємо, що дискусії про залучення іноземних військ в Україну тривають із початку 2024 року.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що не виключає розгортання таких сил після завершення активної фази бойових дій, зазначаючи, що це може стабілізувати регіон.

Водночас, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відхилив ідею створення спільної європейської армії для післявоєнної України, підкресливши, що першочергові завдання ЄС важливіші за масштабні реформи.

Також країни Європи пропонують різні цифри щодо чисельності миротворців - від 15 до 30 тисяч осіб. Наразі жодних офіційних військових планів не оприлюднено, проте основну частину контингенту можуть надати Британія та Франція, відповідаючи за наземний та повітряний компоненти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Миротворець Війна в Україні
Новини
"Забираємо цілими блоками": Україна шукає радянські ТЕЦ в Європі
"Забираємо цілими блоками": Україна шукає радянські ТЕЦ в Європі
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи