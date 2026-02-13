ua en ru
Готовы ли европейцы отправлять войска в Украину? Politico показало реальные настроения

Брюссель, Пятница 13 февраля 2026 15:45
UA EN RU
Готовы ли европейцы отправлять войска в Украину? Politico показало реальные настроения Фото: жители Франции и Германии выступают против отправки своих военных в Украину (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Большинство жителей Франции и Германии выступают против отправки своих военных в Украину для поддержания мира даже после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо.

Читайте также: Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico

Результаты опроса в Европе и США

Как пишет издание, согласно исследованию Public First, избиратели в двух крупнейших экономиках ЕС скорее поставят под угрозу мирное соглашение, чем согласятся на присутствие своих миротворцев в Украине.

Больше всего сопротивления зафиксировано в Германии, где 53% опрошенных высказались против такой инициативы. Во Франции идею не поддерживают 43% респондентов, тогда как за развертывание войск выступают лишь 33%.

Аналогичная ситуация наблюдается в США - 43% американцев считают, что их войска не должны входить в Украину, несмотря на риски для региональной безопасности. Поддерживают отправку миротворцев 37% граждан Соединенных Штатов.

Где готовы поддержать миротворческую миссию

Единственными странами среди опрошенных, где сторонников отправки войск больше, чем противников, стали Канада и Великобритания.

В частности, британский премьер-министр Кир Стармер ранее отмечал, что многонациональные силы будут жизненно важными для гарантий безопасности Украины.

Эксперты отмечают, что такие настроения общества создают политический вызов для лидеров, например Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца, которые ранее не исключали участия своих военных в обеспечении будущего мира.

Миротворцы в Украине

Напомним, что дискуссии о привлечении иностранных войск в Украину продолжаются с начала 2024 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает развертывания таких сил после завершения активной фазы боевых действий, отмечая, что это может стабилизировать регион.

В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил идею создания общей европейской армии для послевоенной Украины, подчеркнув, что первоочередные задачи ЕС важнее масштабных реформ.

Также страны Европы предлагают разные цифры по численности миротворцев - от 15 до 30 тысяч человек. Пока никаких официальных военных планов не обнародовано, однако основную часть контингента могут предоставить Великобритания и Франция, отвечая за наземный и воздушный компоненты.

