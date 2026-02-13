Готовы ли европейцы отправлять войска в Украину? Politico показало реальные настроения

Большинство жителей Франции и Германии выступают против отправки своих военных в Украину для поддержания мира даже после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо .

Результаты опроса в Европе и США

Как пишет издание, согласно исследованию Public First, избиратели в двух крупнейших экономиках ЕС скорее поставят под угрозу мирное соглашение, чем согласятся на присутствие своих миротворцев в Украине.

Больше всего сопротивления зафиксировано в Германии, где 53% опрошенных высказались против такой инициативы. Во Франции идею не поддерживают 43% респондентов, тогда как за развертывание войск выступают лишь 33%.

Аналогичная ситуация наблюдается в США - 43% американцев считают, что их войска не должны входить в Украину, несмотря на риски для региональной безопасности. Поддерживают отправку миротворцев 37% граждан Соединенных Штатов.

Где готовы поддержать миротворческую миссию

Единственными странами среди опрошенных, где сторонников отправки войск больше, чем противников, стали Канада и Великобритания.

В частности, британский премьер-министр Кир Стармер ранее отмечал, что многонациональные силы будут жизненно важными для гарантий безопасности Украины.

Эксперты отмечают, что такие настроения общества создают политический вызов для лидеров, например Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца, которые ранее не исключали участия своих военных в обеспечении будущего мира.