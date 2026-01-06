ЗМІ назвали кількість миротворців, яких Захід може направити до України

Європейські країни озвучують різні цифри щодо чисельності миротворчого контингенту в Україні. Лунають і 15, і 20 тисяч осіб, а дехто сподівається на 30 тисяч миротворців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Видання зазначає, що наразі жодних військових планів не оприлюднено, проте основну частину миротворців мають надіслати Британія і Франція. Ці країни будуть відповідати за наземний і повітряний компоненти.

Водночас Туреччина дала зрозуміти, що планує взяти відповідальність за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі.

При цьому залишається незрозумілим, на якій відстані потенційні миротворці "Коаліції охочих" будуть знаходитись від лінії зіткнення. Більшість посадовців країн ЄС розповіли виданню, що припускають розгортання їхніх військ на заході України для підтримки та навчання ЗСУ.

За словами європейських посадовців, які пролунали на умовах анонімності, військові США теж можуть бути присутніми, але лише для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню.

Зустріч "Коаліції охочих"

Представники 30 країн "Коаліції охочих" зустрінуться з українським лідером Володимиром Зеленським для доопрацювання мирної угоди щодо завершення війни в Україні.

У вівторок, 6 січня, на зустрічі будуть присутні і представник президент США Дональда Трампа Стів Віткофф з його зятем Джаредом Кушнером.

Європейські посадовці розповіли виданню, що сподіваються на "синхронізацію позицій США, України та країн ЄС" за результатами зустрічі в Парижі.

Зазначається, що лідер Франції Еммануель Макрон висловив сподівання на представлення "конкретних зобов’язань" щодо безпеки України після переговорів. Йдеться про чіткість щодо складу та розгортання миротворців у разі припинення вогню.