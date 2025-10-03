UA

Чи готова Україна до опалювального сезону на тлі атак ворога: відповідь Міненерго

Фото: в Міненерго готуються до опалювального сезону 2025–2026 (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Підготовка до опалювального сезону в Україні триває за затвердженим графіком: накопичення газу відповідає плану, а обсяги ресурсу, у тому числі за рахунок імпорту, дозволять забезпечити потреби населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольги Юхимчук в ефірі телемарафону.

"Підготовка до опалювального сезону триває згідно з затвердженим графіком. Накопичення енергоресурсів здійснюється відповідно до плану", - наголосила Юхимчук.

За її словами, до початку опалювального сезону передбачено накопичення мінімум 13,2 млрд метрів кубічних газу, при цьому 4,6 млрд за рахунок імпорту.

"На сьогодні накопичення ресурсу цілком відповідає графіку. З міркувань безпеки я більш детальну інформацію надати не можу, адже особливістю російських атак, і ми це побачили цієї ночі, в тому числі по нашій енергетиці, і цього року саме прицільні удари по об'єктам газової інфраструктури, зокрема видобувної галузі", - пояснила вона.

Водночас вона зауважила, що для проходження осінньо-зимового періоду Міненерго забезпечить обсяги ресурсу, в тому числі за рахунок імпорту, у таких обсягах, які необхідні для задоволення потреб споживання природного газу насамперед населення.

Опалювальний сезон в Україні

Зауважимо, що цього місяця в Україні поступово розпочинається опалювальний сезон 2025-2026 років.

У деяких містах вже подали тепло, в інших - підключають лише соціальні заклади. Детальніше про те, як і де з'являється опалення, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що вже названо дату опалювального сезону й для Києва. Однак є нюанс.

