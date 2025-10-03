RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага: ответ Минэнерго

Фото: в Минэнерго готовятся к отопительному сезону 2025-2026 (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Подготовка к отопительному сезону в Украине продолжается по утвержденному графику: накопление газа соответствует плану, а объемы ресурса, в том числе за счет импорта, позволят обеспечить потребности населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольги Юхимчук в эфире телемарафона.

"Подготовка к отопительному сезону продолжается согласно утвержденному графику. Накопление энергоресурсов осуществляется в соответствии с планом", - подчеркнула Юхимчук.

По ее словам, к началу отопительного сезона предусмотрено накопление минимум 13,2 млрд метров кубических газа, при этом 4,6 млрд за счет импорта.

"На сегодня накопление ресурса вполне соответствует графику. Из соображений безопасности я более подробную информацию предоставить не могу, ведь особенностью российских атак, и мы это увидели этой ночью, в том числе по нашей энергетике, и в этом году именно прицельные удары по объектам газовой инфраструктуры, в частности добывающей отрасли", - пояснила она.

В то же время она отметила, что для прохождения осенне-зимнего периода Минэнерго обеспечит объемы ресурса, в том числе за счет импорта, в таких объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей потребления природного газа прежде всего населения.

Отопительный сезон в Украине

Заметим, что в этом месяце в Украине постепенно начинается отопительный сезон 2025-2026 годов.

В некоторых городах уже подали тепло, в других - подключают только социальные учреждения. Подробнее о том, как и где появляется отопление, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что уже названа дата отопительного сезона и для Киева. Однако есть нюанс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон