Чи готова Естонія збивати російські цілі? Відповідь глави МЗС

Журналісти запитали у Тсахкна чи Естонія сьогодні готова збивати російські цілі, які з'являються на вашому кордоні. На це він сказав, за необхідності - це буде робитись.

"Дуже легка відповідь, як каже президент Трамп. Ми будемо їх перехоплювати і збивати. І протокол НАТО з цього приводу існує вже 20 років. НАТО готове захищати свою територію з першої секунди, з першого поштовху", - каже міністр.

Він також зауважив, що того разу, коли Росія порушила естонський повітряний простір на 12 хвилин, літаки НАТО були на місці, і були готові діяти, якби побачили безпосередню загрозу нашому суверенітету та незалежності.

"Це був не перший випадок, коли Росія тестувала наші спроможності і центральноєвропейська місія НАТО була підсилена одразу як сталося порушення повітряного простору Польщі. Таким чином ми нарощуємо координацію в нашому всьому регіоні та посилюємо спроможності", - відповів Тсахкна.

Польоти невідомих дронів над Європою

Нагадаємо, у вересні російські ударні безпілотники порушували повітряний простір кількох країн НАТО. Дрони помічали у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. Подекуди це призводило до тимчасового призупинення роботи цивільних аеропортів

Українська розвідка встановила, що багато таких дронів запускаються з танкерів "тіньового флоту" Росії.