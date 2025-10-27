ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Чи готова Естонія збивати російські цілі? Відповідь глави МЗС

Естонія, Понеділок 27 жовтня 2025 13:59
UA EN RU
Чи готова Естонія збивати російські цілі? Відповідь глави МЗС Фото: глава МЗС Естоні Маргус Тсахкна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Естонія готова збивати російські цілі, які перетнуть повітряний простір країни у разі необхідності. Протокол НАТО з цього приводу існує вже 20 років.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Естоні Маргус Тсахкна під час спільної конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Журналісти запитали у Тсахкна чи Естонія сьогодні готова збивати російські цілі, які з'являються на вашому кордоні. На це він сказав, за необхідності - це буде робитись.

"Дуже легка відповідь, як каже президент Трамп. Ми будемо їх перехоплювати і збивати. І протокол НАТО з цього приводу існує вже 20 років. НАТО готове захищати свою територію з першої секунди, з першого поштовху", - каже міністр.

Він також зауважив, що того разу, коли Росія порушила естонський повітряний простір на 12 хвилин, літаки НАТО були на місці, і були готові діяти, якби побачили безпосередню загрозу нашому суверенітету та незалежності.

"Це був не перший випадок, коли Росія тестувала наші спроможності і центральноєвропейська місія НАТО була підсилена одразу як сталося порушення повітряного простору Польщі. Таким чином ми нарощуємо координацію в нашому всьому регіоні та посилюємо спроможності", - відповів Тсахкна.

Польоти невідомих дронів над Європою

Нагадаємо, у вересні російські ударні безпілотники порушували повітряний простір кількох країн НАТО. Дрони помічали у Швеції, Норвегії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Польщі, Німеччині та Франції. Подекуди це призводило до тимчасового призупинення роботи цивільних аеропортів

Українська розвідка встановила, що багато таких дронів запускаються з танкерів "тіньового флоту" Росії.

Також одразу три російські винищувачі МіГ-31 вторгалися в повітряний простір Естонії. Вони пролітали неподалік від Талліна. Також етонські збройні сили повідомляли, що російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія НАТО Російська Федерація
Новини
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію