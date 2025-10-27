ua en ru
Готова ли Эстония сбивать российские цели? Ответ главы МИДа

Эстония, Понедельник 27 октября 2025 13:59
Готова ли Эстония сбивать российские цели? Ответ главы МИДа Фото: глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Эстония готова сбивать российские цели, которые пересекут воздушное пространство страны в случае необходимости. Протокол НАТО по этому поводу существует уже 20 лет.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна во время совместной конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Журналисты спросили у Тсахкна готова ли Эстония сегодня сбивать российские цели, которые появляются на вашей границе. На это он сказал, при необходимости - это будет делаться.

"Очень легкий ответ, как говорит президент Трамп. Мы будем их перехватывать и сбивать. И протокол НАТО по этому поводу существует уже 20 лет. НАТО готово защищать свою территорию с первой секунды, с первого толчка", - говорит министр.

Он также отметил, что в тот раз, когда Россия нарушила эстонское воздушное пространство на 12 минут, самолеты НАТО были на месте, и были готовы действовать, если бы увидели непосредственную угрозу нашему суверенитету и независимости.

"Это был не первый случай, когда Россия тестировала наши способности и центральноевропейская миссия НАТО была усилена сразу как произошло нарушение воздушного пространства Польши. Таким образом мы наращиваем координацию в нашем всем регионе и усиливаем способности", - ответил Тсахкна.

Полеты неизвестных дронов над Европой

Напомним, в сентябре российские ударные беспилотники нарушали воздушное пространство нескольких стран НАТО. Дроны замечали в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии и Франции. Иногда это приводило к временному приостановлению работы гражданских аэропортов

Украинская разведка установила, что многие такие дроны запускаются с танкеров "теневого флота" России.

Также сразу три российских истребителя МиГ-31 вторгались в воздушное пространство Эстонии. Они пролетали неподалеку от Таллина. Также этонские вооруженные силы сообщали, что российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии.

Эстония НАТО Российская Федерация
