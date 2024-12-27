Чи фіксується підготовка РФ до ракетного удару з Чорного моря: ВМС дали відповідь

Він зазначив, що зі вчора, 26 грудня, у Чорному морі знаходиться один носій крилатих ракет - це підводний човен. Проте він виконує інші завдання.За словами Плетенчука, корабель охороняє пункт базування Новоросійськ. У тому районі ворожий носій і знаходиться.

"Для того, щоб побачити ознаки підготовки до якихось застосувань, в тому числі морських платформ, які є носіями крилатих ракет, зазвичай треба дивитися в небо в такій ситуації. Тому що, як бачимо, вже тривалий час ворог не застосовує ці одиниці - морські носії як самостійний вид озброєння, а лише в кооперації з повітряною компонентою", - пояснив речник.

Плетенчук додав, що коли окупанти завдають ударів зі стратегічної авіації, тоді зазвичай вони залучають і ракетоносії з моря для навантаження української ППО.

"Станом на зараз ніщо не каже про те, що можуть бути застосовані саме ці носії", - наголосив він.