Чи фіксується підготовка РФ до ракетного удару з Чорного моря: ВМС дали відповідь
Українські військові поки не фіксують підготовки РФ до ракетного удару з Чорного моря. Проте для повної оцінки потрібно також провести аналіз з повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що зі вчора, 26 грудня, у Чорному морі знаходиться один носій крилатих ракет - це підводний човен. Проте він виконує інші завдання.За словами Плетенчука, корабель охороняє пункт базування Новоросійськ. У тому районі ворожий носій і знаходиться.
"Для того, щоб побачити ознаки підготовки до якихось застосувань, в тому числі морських платформ, які є носіями крилатих ракет, зазвичай треба дивитися в небо в такій ситуації. Тому що, як бачимо, вже тривалий час ворог не застосовує ці одиниці - морські носії як самостійний вид озброєння, а лише в кооперації з повітряною компонентою", - пояснив речник.
Плетенчук додав, що коли окупанти завдають ударів зі стратегічної авіації, тоді зазвичай вони залучають і ракетоносії з моря для навантаження української ППО.
"Станом на зараз ніщо не каже про те, що можуть бути застосовані саме ці носії", - наголосив він.
Остання масована атака РФ
Російські окупанти на Різдво, 25 грудня, завдали масованого удару по Україні. Ціллю ворога знову була українська енергетика.
Окупанти випустили по Україні 78 ракет різних типів та 106 дронів. Сили ППО знищили 59 ракет та 54 безпілотники, ще 52 дрони локаційно втрачені.
Через масовану атаку по Україні запроваджували відключення світла за графіками. Внаслідок атаки у Дніпропетровській області загинув працівник ТЕС. Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
Також про те, чи можливий новий масований обстріл на Новий рік - дізнайтеся в окремому матеріалі.
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