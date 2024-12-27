Фиксируется ли подготовка РФ к ракетному удару из Черного моря: ВМС дали ответ

Украинские военные пока не фиксируют подготовки РФ к ракетному удару из Черного моря. Однако для полной оценки нужно также провести анализ с воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Он отметил, что со вчера, 26 декабря, в Черном море находится один носитель крылатых ракет - это подводная лодка. Однако она выполняет другие задачи, по словам Плетенчука, корабль охраняет пункт базирования Новороссийск. В том районе вражеский носитель и находится.

"Для того, чтобы увидеть признаки подготовки к каким-то применениям, в том числе морских платформ, которые являются носителями крылатых ракет, обычно надо смотреть в небо в такой ситуации. Потому что, как видим, уже длительное время враг не применяет эти единицы - морские носители как самостоятельный вид вооружения, а только в кооперации с воздушной компонентой", - пояснил спикер.

Плетенчук добавил, что когда оккупанты наносят удары со стратегической авиации, тогда обычно они привлекают и ракетоносители с моря для нагрузки украинской ПВО.

"По состоянию на сейчас ничто не говорит о том, что могут быть применены именно эти носители", - подчеркнул он.