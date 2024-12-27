Фиксируется ли подготовка РФ к ракетному удару из Черного моря: ВМС дали ответ
Украинские военные пока не фиксируют подготовки РФ к ракетному удару из Черного моря. Однако для полной оценки нужно также провести анализ с воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Он отметил, что со вчера, 26 декабря, в Черном море находится один носитель крылатых ракет - это подводная лодка. Однако она выполняет другие задачи, по словам Плетенчука, корабль охраняет пункт базирования Новороссийск. В том районе вражеский носитель и находится.
"Для того, чтобы увидеть признаки подготовки к каким-то применениям, в том числе морских платформ, которые являются носителями крылатых ракет, обычно надо смотреть в небо в такой ситуации. Потому что, как видим, уже длительное время враг не применяет эти единицы - морские носители как самостоятельный вид вооружения, а только в кооперации с воздушной компонентой", - пояснил спикер.
Плетенчук добавил, что когда оккупанты наносят удары со стратегической авиации, тогда обычно они привлекают и ракетоносители с моря для нагрузки украинской ПВО.
"По состоянию на сейчас ничто не говорит о том, что могут быть применены именно эти носители", - подчеркнул он.
Последняя массированная атака РФ
Российские оккупанты на Рождество, 25 декабря, нанесли массированный удар по Украине. Целью врага снова была украинская энергетика.
Оккупанты выпустили по Украине 78 ракет различных типов и 106 дронов. Силы ПВО уничтожили 59 ракет и 54 беспилотника, еще 52 дрона локально потеряны.
Из-за массированной атаки по Украине вводили отключения света по графикам. В результате атаки в Днепропетровской области погиб работник ТЭС. Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.
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