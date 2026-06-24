Чи евакуюють "Фельдман Екопарк" із Харкова? В ОВА та закладі зробили заяви

Чому екопарк неможливо релокувати: три аргументи закладу

У відповідь на масові запити щодо подальшої долі тварин, команда екопарку озвучила три ключові фактори, через які переїзд до іншого регіону є неможливим:

Відсутність безпечних зон в Україні. Наразі в країні немає повністю захищених місць, оскільки ворог здатний атакувати будь-яку точку.

Технічна складність та брак ресурсів. Повна релокація вимагає величезної території, будівництва нових вольєрів та масштабної інфраструктури, на що потрібні значні кошти та час, яких немає. Водночас інші українські зоопарки також перебувають у небезпеці й не мають вільних площ для розміщення тварин з Харкова.

Загроза для життя тварин через стрес. Досвід евакуації 2022 року під щоденними обстрілами показав, що значна кількість тварин гине не від прильотів, а від стресу під час транспортування. Ситуація ускладнюється тим, що після весняного "бебі-буму" в парку є багато новонароджених дитинчат, які потребують стабільності та догляду.

Наразі екопарк продовжує безкоштовно приймати відвідувачів. Задля безпеки гостей масові заходи максимально скоротили або перевели в онлайн-режим. Крім того, тварини залучені до реабілітаційних програм для поранених військових, переселенців та цивільних, які постраждали від війни.

Читайте також: Відзначені Росією. Хто з українських політиків досі має нагороди від Кремля

Позиція Харківської ОВА: загроза ударів дронами

Напередодні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через посилення російських ударів безпілотниками у Харківському районі влада не виключає евакуацію тварин із Фельдман Екопарку в майбутньому.

За словами посадовця, ОВА вже кілька разів зупиняла проведення масових заходів на території комплексу через пряму загрозу для відвідувачів.

"Ворог знає, що там є скупчення людей і все інше. Звичайно, можуть бути провокації і прямі удари... Ми з ними комунікуємо і готуємо до того, що, можливо, будуть проведені заходи евакуації цього закладу. Тому що далі там буде тільки важче, те, що ми, відповідно, прогнозуємо", - зазначив Синєгубов.