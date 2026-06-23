Відзначені Росією. Хто з українських політиків досі має нагороди від Кремля

На тлі дипломатичного скандалу з Польщею українські політики та чиновники масово відмовляються від польських нагород. Водночас досі є й багато тих, хто має нагороди від Росії.

РБК-Україна розповідає, хто вони та якою є їхня позиція щодо країни-агресора зараз.

Головне: Леонід Кучма: залишається кавалером російського ордена "За заслуги перед Вітчизною" І ступеня, який йому особисто вручили у 2011 році.

залишається кавалером російського ордена "За заслуги перед Вітчизною" І ступеня, який йому особисто вручили у 2011 році. Володимир Литвин: володіє кремлівським Орденом Дружби з 2011 року; наразі працює в НАНУ та фінансує допомогу для ЗСУ.

володіє кремлівським Орденом Дружби з 2011 року; наразі працює в НАНУ та фінансує допомогу для ЗСУ. Митрополит Онуфрій: має Орден Дружби з 2013 року; Згодом у нього знайшли російський паспорт.

має Орден Дружби з 2013 року; Згодом у нього знайшли російський паспорт. Сергій Ківалов: володіє двома нагородами РФ - медаллю Пушкіна (2009) та Орденом Дружби (2013); у 2024 році був поранений в Одесі під час обстрілу РФ.

володіє двома нагородами РФ - медаллю Пушкіна (2009) та Орденом Дружби (2013); у 2024 році був поранений в Одесі під час обстрілу РФ. Михайло Добкін: отримав Орден Дружби у 2010 році; навесні 2022 року висвятився на диякона УПЦ (МП) та почав допомагати армії.

Леонід Кучма

Другий президент України ще в перші дні повномасштабного вторгнення засудив агресію РФ. Однак він досі залишається кавалером російського ордена "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня.

Указ про його нагородження Путін підписав 20 квітня 2004 року - до початку Помаранчевої революції з формулюванням "за великий особистий внесок у зміцнення дружби і співробітництва між народами Росії та України".

Цікаво, що сам орден Кучма отримав із запізненням - аж у 2011 році. В Кремлі його особисто вручив тодішній президент РФ Дмитро Медведєв.

Попри публічний розрив із Москвою, інформації про офіційну відмову другого Президента від кремлівського ордена немає. Російська сторона про позбавлення його цієї нагороди також не повідомляла.

Володимир Литвин

Народний депутат кількох скликань, колишній спікер Верховної Ради та екс-голова Адміністрації президента в 2011 році отримав Орден Дружби "за значний внесок у розвиток та укріплення відносин дружби та співробітництва між Російською Федерацією та Україною".

На початку повномасштабного вторгнення Литвин засудив російську агресію, а також протягом 2022-2023 років зі своїм фондом передавав військовим автівки, а цивільним - гуманітарну допомогу.

Наразі Литвин працює у Національній академії наук України. На своїй сторінці у фейсбуці він поширює переважно власні наукові статті та монографії, що викривають використання історії Кремлем як зброї.

Сергій Ківалов

Народний депутат кількох скликань та колишній голова ЦВК має цілу колекцію нагород від Кремля. У 2009 році Дмитро Медведєв вручив йому медаль Пушкіна.

У 2013 році Володимир Путін особисто нагородив Ківалова знов-таки Орденом Дружби за "значний внесок у збереження та популяризацію російської мови та культури за кордоном".

Після початку великої війни екснардеп засудив агресію РФ. Юридична академія в Одесі, яку він очолює, регулярно звітує про допомогу військовим, передачу техніки та організацію гуманітарних хабів для переселенців.

Сам Ківалов залишається в Україні та займається освітою. У травні 2024 року під час чергового російського обстрілу Одеси постраждала знаменита резиденція Ківалова, відома в народі як "Замок Гаррі Поттера", а самого ексдепутата було поранено.

Митрополит Онуфрій (Орест Березовський)

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) отримав російський Орден Дружби у 2013 році від Путіна з традиційним формулюванням - "за великий внесок у розвиток дружніх відносин між народами та зміцнення духовних традицій".

24 лютого 2022 року Онуфрій формально засудив повномасштабне вторгнення Росії, назвавши його "гріхом Каїна", та заявив про підтримку Збройних сил України. Пізніше УПЦ оголосила про свою "незалежність" від Москви, однак зв'язків з РПЦ все ж не розірвала.

Навколо очільника церкви досі спалахують скандали: зокрема, у 2023 році журналістське розслідування "Української правди" виявило у митрополита Онуфрія російський паспорт.

Його наявність ієрарх спочатку заперечував, але згодом пояснив, що отримав документ ще в радянські часи і вже вважає себе "громадянином лише України".

Михайло Добкін

Колишній народний депутат, ексголова Харківської ОДА та ексмер Харкова отримав російський Орден Дружби у жовтні 2010 року. Нагороду з рук Медведєва він заслужив за "великий внесок у розвиток прикордонного співробітництва з РФ".

З початком повномасштабного вторгнення Добкін радикально змінив риторику, засудив дії Кремля і заявив, що "для нього цієї країни більше немає".

У соцмережах ширилися фото та відео, де Добкін у формі ЗСУ перебував на деокупованих територіях Харківщини, що викликало жваві дискусії в суспільстві. Згодом донька Михайла Добкіна підтвердила, що батько закінчив курси та служить у Нацгвардії. Крім того, Добкін висвятився на диякона УПЦ (МП).

Сьогодні Добкін веде непублічний спосіб життя. Його колишній соратник по "Опозиційному блоку" Олександр Фельдман зазначав, що Добкін активно допомагає армії фінансово.

Колаборанти

Водночас є велика група нагороджених Росією політиків, які стали державними зрадниками.

Дехто втік до РФ після Революції Гідності 2014 року - колишній президент Віктор Янукович (орден Святого благовірного князя Данила Московського від РПЦ), експрем'єр Микола Азаров (Орден Пошани) та колишній міністр освіти Дмитро Табачник (Орден Дружби), а також екснардепи Вадим Колесніченко та Олег Царьов (обидва - кавалери медалі Пушкіна).

Інша група кавалерів російських нагород перейшла до прямої співпраці з агресором вже після 2022 року.

Кум Путіна Віктор Медведчук (Орден Дружби), колишній нардеп Андрій Деркач (Орден Дружби від РПЦ) та низка інших політиків-втікачів наразі перебувають у Росії або на окупованих територіях, де офіційно підтримують агресивну війну проти України.

А колишні народні депутати Євген Балицький та Володимир Сальдо очолили окупаційні адміністрації на півдні України, за що вже під час великої війни отримали від Кремля ордени "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня.

Питання – відповідь (FAQ):

– Які українські політики мають російський Орден Дружби?

– Цю кремлівську нагороду свого часу отримали колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин (у 2011 році), ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін (у 2010 році) та колишній голова ЦВК Сергій Ківалов (у 2013 році).

Крім політиків, кавалером цього російського ордена з 2013 року залишається предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій.

– Яку нагороду від Володимира Путіна отримав Леонід Кучма?

– Другий президент України є кавалером російського ордена "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня. Указ про нагородження було підписано ще у квітні 2004 року, проте саму відзнаку Леонід Кучма отримав у Кремлі із запізненням - у 2011 році з рук тодішнього президента РФ Дмитра Медведєва.

– Хто з українських діячів отримав російську медаль Пушкіна?

– Цією державною нагородою РФ за популяризацію російської культури за кордоном володіють Сергій Ківалов (нагороджений у 2009 році), а також колишні народні депутати-втікачі Олег Царьов та Вадим Колесніченко (обидва отримали відзнаки у 2013 році).