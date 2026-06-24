Эвакуируют ли "Фельдман Экопарк" из Харькова? В ОВА и заведении сделали заявления

Почему экопарк невозможно релокировать: три аргумента заведения

В ответ на массовые запросы относительно дальнейшей судьбы животных, команда экопарка озвучила три ключевых фактора, из-за которых переезд в другой регион невозможен:

Отсутствие безопасных зон в Украине. Пока в стране нет полностью защищенных мест, поскольку враг способен атаковать любую точку.

Техническая сложность и нехватка ресурсов. Полная релокация требует огромной территории, строительства новых вольеров и масштабной инфраструктуры, на что требуются значительные средства и время, которых нет. В то же время, другие украинские зоопарки также находятся в опасности и не имеют свободных площадей для размещения животных из Харькова.

Угроза жизни животных из-за стресса. Опыт эвакуации 2022 под ежедневными обстрелами показал, что значительное количество животных погибает не от прилетов, а от стресса во время транспортировки. Ситуация осложняется тем, что после весеннего "бэби-бума" в парке есть много новорожденных детенышей, нуждающихся в стабильности и уходе.

Экопарк продолжает бесплатно принимать посетителей. В целях безопасности гостей массовые мероприятия максимально сократили или перевели в онлайн-режим. Кроме того, животные вовлечены в реабилитационные программы для раненых военных, переселенцев и гражданских, пострадавших от войны.

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Позиция Харьковской ОВА: угроза ударов дронами

Накануне начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за усиления российских ударов беспилотниками в Харьковском районе власти не исключают эвакуацию животных из Фельдмана Экопарка в будущем.

По словам чиновника, ОВА уже несколько раз останавливала проведение массовых мероприятий на территории комплекса из-за прямой угрозы для посетителей.

"Враг знает, что там есть скопление людей и все остальное. Конечно, могут быть провокации и прямые удары... Мы с ними коммуникуем и готовим к тому, что, возможно, будут проведены мероприятия по эвакуации этого заведения. Потому что дальше там будет только труднее, то, что мы, соответственно, прогнозируем", - отметил Синегубов.