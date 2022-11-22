Чи є зараз загроза повторного наступу з Білорусі: у Міноборони відповіли

Станом на сьогодні на кордоні Білорусі з Україною знаходиться недостатня кількість ворожих сил для наступу. Але такий варіант може бути запасним у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
За її словами, у Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, який відбувається там із початку повномасштабної війни. Нині одну техніку вороги перекидають звідти до Росії, а іншу - до Білорусі.
"Чи є загроза (нового нападу з Білорусі - ред.)? Це війна і Росія так само, як і ми припускаємо всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" - це можливо. Але з погляду того, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогоднішній день не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб зараз сталося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому наші збройні сили у стані готовності", - наголосила Маляр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі вирішило посилити білоруські позиції на кордоні з Україною та готує своїх міліціонерів до прикордонної служби.
Також ми писали, що прикордонники Білорусі періодично намагаються глушити українські безпілотники, які Держприкордонслужба використовує для нагляду за територією.
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