Чи є зараз загроза повторного наступу з Білорусі: у Міноборони відповіли

Станом на сьогодні на кордоні Білорусі з Україною знаходиться недостатня кількість ворожих сил для наступу. Але такий варіант може бути запасним у Росії.

За її словами, у Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, який відбувається там із початку повномасштабної війни. Нині одну техніку вороги перекидають звідти до Росії, а іншу - до Білорусі.

"Чи є загроза (нового нападу з Білорусі - ред.)? Це війна і Росія так само, як і ми припускаємо всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" - це можливо. Але з погляду того, що повідомляють військові, говорити прямо на сьогоднішній день не можна, що там накопичено достатньо сил, щоб зараз сталося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому наші збройні сили у стані готовності", - наголосила Маляр.