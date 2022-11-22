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Есть ли сейчас угроза повторного наступления из Беларуси: в Минобороны дали ответ

Фото: Анна Маляр, замминистра обороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на сегодняшний день на границе Беларуси с Украиной находится недостаточное количество вражеских сил для наступления. Но такой вариант может быть запасным у России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, в Беларуси фиксируют движение техники и личного состава, которое происходит там с начала полномасштабной войны. Сейчас одну технику враги перебрасывают оттуда в Россию, а другую - в Беларусь.

"Есть ли угроза (нового нападения из Беларуси - ред.)? Это война и Россия так же, как и мы предполагаем все возможные сценарии. То, что это может быть запасным вариантом, планом "Б" или "В" - это возможно. Но с точки зрения того, что сообщают военные, говорить прямо на сегодняшний день нельзя, что там накоплено достаточно сил, чтобы сейчас произошло вторжение. В то же время нельзя и отрицать эту вероятность. Поэтому наши вооруженные силы в состоянии готовности", - подчеркнула Маляр.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Беларуси решило усилить белорусские позиции на границе с Украиной и готовит своих милиционеров к пограничной службе.

Также мы писали, что пограничники Беларуси периодически пытаются глушить украинские беспилотники, которые Госпогранслужба использует для наблюдения за территорией.

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