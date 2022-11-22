Есть ли сейчас угроза повторного наступления из Беларуси: в Минобороны дали ответ

По состоянию на сегодняшний день на границе Беларуси с Украиной находится недостаточное количество вражеских сил для наступления. Но такой вариант может быть запасным у России.

По ее словам, в Беларуси фиксируют движение техники и личного состава, которое происходит там с начала полномасштабной войны. Сейчас одну технику враги перебрасывают оттуда в Россию, а другую - в Беларусь.

"Есть ли угроза (нового нападения из Беларуси - ред.)? Это война и Россия так же, как и мы предполагаем все возможные сценарии. То, что это может быть запасным вариантом, планом "Б" или "В" - это возможно. Но с точки зрения того, что сообщают военные, говорить прямо на сегодняшний день нельзя, что там накоплено достаточно сил, чтобы сейчас произошло вторжение. В то же время нельзя и отрицать эту вероятность. Поэтому наши вооруженные силы в состоянии готовности", - подчеркнула Маляр.