Білорусь вирішила "підсилити" міліціонерами кордон з Україною

Міністерство внутрішніх справ Білорусі вирішило "укріпити" білоруські позиції на кордоні з Україною особовим складом і готує білоруських міліціонерів до прикордонної служби.

Такими "новведеннями" поділився з білоруським телебаченням очільник МВС Білорусі Іван Кубраков.

"Щодо несення служби працівників міліції на кордоні, то це не нове завдання, ми його виконували неодноразово. І сьогодні, звісно, ​​ми посилили особливо кордон із Україною", - пояснив міністр ситуацію, чому раптом білоруські міліціонери стали прикордонниками.

У стилі самопроголошеного президента Олександра Лукашенка він запевнив, що знає, звідки чекати на "терористичні акти" у Білорусі і, погрожуючи всім, хто спробує щось зробити, пообіцяв: "той буде знищений".

"Для цього ми постійно готуємо особовий склад, сьогодні для нас нічого нового немає, завдання поставлені чітко. Якщо хтось спробує, особливо щодо терористичних актів, вчинити на території Республіки Білорусь, як я уже говорив раніше, коли ми проводили навчання, ці злочинці будуть знищені. І інших варіантів не може бути. Завдання органам внутрішніх справ поставлене чітко", - запевнив Кубраков.