Білоруські прикордонники намагаються перехоплювати українські дрони, - Держприкордонслужба

Прикордонники Білорусі періодично намагаються глушити українські безпілотники, які Держприкордонслужба використовує для нагляду за територією.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Білорусь активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити нам можливість спостереження за лінією кордону. І неодноразово вони намагалися перехопити керування дронами та затягнути їх на свою територію. Цього вдавалося уникнути нашим операторам", – зазначив Демченко.

За його словами, українські прикордонники використовують безпілотники, щоб відслідковувати ситуацію щодо лінії кордону та прикордонної території.

Спікер ДПСУ також заявив, що ЗСУ продовжують зводити зміцнення лінією кордону з Білоруссю, знищують під'їзні шляхи, особливо небезпечні ділянки – мінують. Українські військові на українсько-білоруському кордоні готові до будь-якого розвитку ситуації, але наразі провокацій з білоруського боку не фіксуються.