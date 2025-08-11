UA

Війна в Україні

Чи є загрози для України від навчань РФ і Білорусі "Запад-2025": що кажуть у РНБО

Ілюстративне фото: Білорусь та Росія проведуть військові навчання (x.com/armscontrol_ukr)
Автор: Іван Носальський

Україна стежить за спільними навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2025". Загроз поки що не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка в Telegram.

Коваленко запевнив, що ситуація навколо російських навчань "Запад-2025" у Білорусі "під контролем".

"Бачимо, скільки російських військових там реально, розуміємо все, що відбувається. Станом на сьогодні військових загроз для України звідти немає", - додав він.

Також керівник ЦПД попередив, що росіяни будуть "інформаційно качати" цю тему.

Навчання "Запад-2025"

Нагадаємо, спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025" заплановані на вересень.

Очікується, що в навчаннях візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін запевняв, що основні маневри "Запад-2025" нібито перенесено вглиб країни від західних кордонів, щоб "знизити напруженість у регіоні".

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що в Білорусь прибули перші російські підрозділи для участі в навчаннях "Запад-2025".

РНБОРосійська ФедераціяБілорусьВійна в Україні