Есть ли угрозы для Украины от учений РФ и Беларуси "Запад-2025": что говорят в СНБО

Коваленко заверил, что ситуация вокруг российский учений "Запад-2025" в Беларуси "под контролем".

"Видим, сколько русских военных там реально, понимаем все, что происходит. По состоянию на сегодня военных угроз для Украины оттуда нет", - добавил он.

Также руководитель ЦПД предупредил, что россияне будут "информационно качать" эту тему.