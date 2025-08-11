RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Есть ли угрозы для Украины от учений РФ и Беларуси "Запад-2025": что говорят в СНБО

Иллюстративное фото: Беларусь и Россия проведут военные учения (x.com/armscontrol_rus)
Автор: Иван Носальский

Украина следит за совместными учениями России и Беларуси "Запад-2025". Угроз пока не фиксируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко в Telegram.

Коваленко заверил, что ситуация вокруг российский учений "Запад-2025" в Беларуси "под контролем". 

"Видим, сколько русских военных там реально, понимаем все, что происходит. По состоянию на сегодня военных угроз для Украины оттуда нет", - добавил он. 

Также руководитель ЦПД предупредил, что россияне будут "информационно качать" эту тему. 

Учения "Запад-2025"

Напомним, совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" запланированы на сентябрь.

Ожидается, что в учениях примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заверял, что основные маневры "Запад-2025" якобы перенесены вглубь страны от западных границ, чтобы "снизить напряженность в регионе".

Ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что в Беларусь прибыли первые российские подразделения для участия в учениях "Запад-2025".

СНБОРоссийская ФедерацияБеларусьВойна в Украине