Чи є загроза від Telegram? Чому українцям рекомендують перейти на інші месенджери

Що треба знати про Telegram

Telegram – російський месенджер, який дозволяє здійснювати відеодзвінки, обмін файлами та вести листування, у тому числі у "секретних чатах". Засновником компанії є російський програміст і бізнесмен Павло Дуров, програму запустили 2013 року.

Telegram зареєстрований як компанія на Британських Віргінських островах та як ТОВ у Дубаї. Сервери розподілені по всьому світу з п'ятьма дата-центрами у різних частинах світу, а операційний центр за даними компанії базується в Дубаї.

Варто зауважити, що німецькі журналісти стверджують, що інформація про те, у Дубаї розташований операційний центр Telegram – міф, оскільки за зареєстрованою адресою компанії протягом трьох років ніхто не з'являвся. За даними ЗМІ, частина серверів Telegram розташована у Санкт-Петербурзі. Відповідно є підозри, що доступ до персональної інформації користувачів може мати ФСБ.

Також у Telegram сумнівні інвестиції – у 2021 році російська компанія "ВТБ-капітал" купила облігацій месенджера на понад $1 млрд. 60% цієї компанії є у власності РФ і нею два десятки років керує соратник Путіна Андрій Костін. Також облігації компанії купив "Альфа-Капітал", який належить російському олігарху Михаїлу Фрідману, що перебуває під санкціями України та ЄС.

Чому Telegram радять заборонити для службового листування

"Рішення Національного координаційного центру кібербезпеки Ради нацбезпеки та оборони щодо заборони чиновникам і військовим користуватися месенджером Telegram на робочих пристроях ухвалено на основі вичерпної інформації компетентних органів України з огляду на загрози національній безпеці України з боку РФ. Тому воно безумовно повинно бути виконано настільки швидко, на скільки це можливо", – пояснює Олександр Завітневич, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у коментарі РБК-Україна.

Він додає, що всі мають розуміти, що інформаційний простір є своєрідним полем битви з ворогом, і від кожного з українців залежить наскільки ми можемо ускладнити чи навіть унеможливити росіянам отримати хоч крихти успіху на ньому.

"Зазначене рішення лише один з важливих кроків. Для надійного захисту від ворожих кібератак, отримання ворогом доступу до важливої інформації, яку він може використати для коригування своїх ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, рекомендую нашим військовослужбовцям та громадянам, які зараз користуються Telegram, перейти на інші безпечні месенджери для спілкування з близькими", – наголошує Завітневич.

Зауважимо, що рішення не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади.

Використання Telegram може зіграти на руку ворогу (фото ілюстративне: Freepik)

Чим Telegram небезпечний для українців

У Telegram не відбувається наскрізного шифрування повідомлень за замовчуванням. Вся інформація зберігається на сервері у закодованому вигляді назавжди, навіть якщо користувач цього месенджера видалить повідомлення (файли, аудіо та відео, які пересилав) зі свого смартфона. Відповідно є ризик, що сторонні особи зможуть отримати ключі до персональної закодованої інформації.

Варто наголосити, що програма має опцію "секретні чати", втім 99% листування відбувається поза ними.

Telegram також критикують за анонімність власників каналів, а ще – за наявність численних "ботоферм", які швидко розповсюджують дезінформації.

Погана модерація месенджера призводить до поширення фейкових новин, які можна розцінювати, як психологічні та дезінформаційні атаки на українців, перш за все зі сторони РФ.

Зокрема, завдяки "ботам" створюється ілюзія "позиції переважної більшості населення", оскільки вони несуть однакові наративи у коментарях під постами публічних осіб чи під новинами. Також такі "боти" використовуються для "розкручування" певних тем, або цькування конкурентів тощо.

Представники СБУ та Генштабу заявляють, що ворог може використовувати Telegram для кібератак, поширення фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, коригування ракетних ударів тощо.

Як багато українців використовують Telegram

Дослідження USAID-Internews показало, що торік 75% українців використовували Telegram, натомість 60% – Viber, 45% – Facebook, 37% – Instagram, 32% – Youtube, 18% – TikTok, 11% – WhatsApp, 4% – Twitter.

При цьому, з 2021 року кількість українських користувачів програми зросла в більш як тричі – з 21% до 72% у 2023 році. Переважно люди читають новини у Telegram-каналах

Дані дослідження USAID-Internews (скриншот)

Які месенджери є найбезпечнішими

Дослідження OSINT-агенції Molfar показало, що програми Threema, Wickr, Signal та Wire є найбезпечнішими для користування. При цьому Viber, Whatsapp, Facebook Messenger взагалі не шифрують метадані та не хешують особисту інформацію.

Threema і Wickr – найкраще зберігають дані, вони не збирають і не надсилають контактну інформацію при анонімному використанні, а от в Signal – збір телефонного номера є обов'язковим. Втім, це єдиний месенджер, який проводить аудит безпеки щорічно.

Wire здійснює збір даних для Google Analytics, а також має незашифроване зберігання локальних даних у desktop-версії.

Українцям радять заборонити доступ Telegram до бази контактів, фотогалереї, локації, мікрофона, камери, локальної мережі, а ще краще – повністю перейти на безпечніші месенджері.