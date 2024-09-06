Засновник Telegram Дуров зробив першу заяву після арешту у Франції

У своїй першій публікації після затримання, засновник мессенджера Telegram Павло Дуров висловив здивування висунутими обвинуваченнями та пообіцяв покращити безпеку і знизити рівень зловживань у мессенджері.

Висунуті владою Франції звинувачення здивували його з кількох причин.

По-перше, Telegram має офіційного представника в ЄС, що приймає та відповідає на запити керівних органів ЄС. Він зазначив, що його електронна адреса є загальнодоступною для будь-кого в ЄС.

По-друге, зазначив Дуров, французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу.

"Як громадянин Франції, я був частим гостем французького консульства в Дубаї. Деякий час тому, коли мене попросили, я особисто допоміг їм створити гарячу лінію в Telegram для боротьби з загрозою тероризму у Франції", - йдеться у повідомленні.

По-третє, засновник месседжера зазначив, що "якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу". Дуров назвав "хибним підходом використання законів епохи до появи смартфонів для звинувачення керівника компанії у злочинах, скоєних третіми особами на платформі, якою він керує".

Він назвав нелегким завданням встановити правильний баланс між конфіденційністю та безпекою і додав, що слід враховувати технологічні обмеження.

"Як платформа, ви хочете, щоб ваші процеси були узгодженими в усьому світі, а також щоб ними не зловживали в країнах зі слабким верховенством права. Ми прагнемо співпрацювати з регуляторами, щоб знайти правильний баланс. Так, ми дотримуємося наших принципів: наш досвід сформований нашою місією захищати наших користувачів в авторитарних режимах. Однак ми завжди відкриті до діалогу", - написав Дуров.

Він також зазначив, що "іноді ми не можемо дійти згоди з регулятором країни щодо правильного балансу між конфіденційністю та безпекою і в таких випадках готові піти з цієї країни".

"Коли Росія вимагала від нас передати "ключі шифрування", щоб уможливити стеження, ми відмовилися - і Telegram заборонили в Росії. Коли Іран вимагав від нас заблокувати канали мирних протестувальників, ми відмовилися - і Telegram заборонили в Ірані. Ми готові йти з ринків, які не сумісні з нашими принципами, тому що ми робимо це не заради грошей. Нами рухає намір приносити добро і захищати основні права людей, особливо там, де ці права порушуються", - написав Дуров.

Він назвав хибними твердження про те, що "Telegram - це анархічний рай" і запевнив, що платформа "щодня видаляє мільйони шкідливих постів і каналів", а також "має прямі гарячі лінії з неурядовими організаціями, щоб швидше обробляти термінові запити на модерацію".

"Різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання нашою платформою для зловмисників. Саме тому я поставив собі за мету суттєво покращити ситуацію в цьому напрямку. Я сподіваюся, що події серпня зроблять Telegram - та індустрію соціальних мереж в цілому - безпечнішою та сильнішою", - зазначив Дуров.