Секретар РНБО Литвиненко зробив заяву щодо Telegram: чи заборонено месенджер

Національний координаційний центр з кібербезпеки провів засідання 19 вересня 2024 року. На ньому було розглянуто питання використання Telegram в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко.

За його словами, під час наради було прийнято рішення рекомендувати обмежити використання функції месенджера Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях.

"Рішення НКЦК має рекомендаційний характер для Уряду, проте не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади", - заявив Литвиненко.

Нагадаємо, що Telegram - це популярний додаток для обміну повідомленнями, який був заснований російськими підприємцями Павлом і Миколою Дуровими у 2013 році.

Telegram також відомий своєю стійкістю до урядової цензури в деяких регіонах, що зумовило його популярність у країнах з обмеженим доступом до інших соціальних медіа-платформ. Однак його орієнтованість на конфіденційність і функції великих груп також зробили його інструментом для суперечливого використання, наприклад, для сприяння нерегульованому обміну контентом або злочинній діяльності.

Що передувало

В Україні вже довгий час тривають дискусії щодо обмеження роботи Telegram. Основною проблемою месенджера, на думку влади, є анонімне поширення інформації.