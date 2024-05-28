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Чи є загроза для України від льотних навчань у Білорусі: що кажуть прикордонники

Фото: Андрій Демченко (facebook.com)
Автор: Олександр Білоус

Розвідники стежать за навчаннями на території Білорусі, щоб зрозуміти, наскільки вони можуть нести загрозу Україні.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"За останній час на кордоні з Білоруссю і будь-які дії по відношенню до України з цієї території не фіксувалися, і на щастя у РФ немає там підрозділів сухопутної складової, які б могли на даний момент нести загрозу нашій країні", - сказав він.

За його словами, за тим, що відбувається на території Білорусі, в тому числі за проведенням будь-яких навчань, стежать підрозділи розвідки як Міноборони, так і ДПСУ.

Речник повідомив, що зараз там проводяться спільні навчання, і розвідники стежать за цим, "щоб розуміти наскільки вони можуть нести загрозу Україні".

"Але на даний момент якоїсь зміни ситуації ми не відмічаємо", - констатував Демченко.

Навчання на території Білорусі

Нагадаємо, у Білорусі 17 травня почалися спільні з Росією навчання військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Навчання триватимуть до 31 травня.

Центр протидії дезінформації заявив, що Росія активізує ІПСО про нібито відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Мета - нагнітання паніки в Україні.

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