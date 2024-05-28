Есть ли угроза Украине от летных учений в Беларуси: что говорят пограничники

"За последнее время на границе с Беларусью и какие-либо действия по отношению к Украине с этой территории не фиксировались, и к счастью у РФ нет там подразделений сухопутной составляющей, которые могли бы на данный момент нести угрозу нашей стране", - сказал он.

По его словам, за происходящим на территории Беларуси, в том числе за проведением любых учений, следят подразделения разведки как Минобороны, так и ГПСУ.

Спикер сообщил, что сейчас там проводятся совместные учения, и разведчики следят за этим, "чтобы понимать, насколько они могут нести угрозу Украине".

"Но на данный момент какого-либо изменения ситуации мы не отмечаем", - констатировал Демченко.

Обучение на территории Беларуси

Напомним, в Беларуси 17 мая начались совместные с Россией учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Учения продлятся до 31 мая.

Центр противодействия дезинформации заявил, что Россия активизирует ИПСО о якобы открывшемся втором фронте со стороны Беларуси. Цель - нагнетание паники в Украине.