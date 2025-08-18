ua en ru
Чи є загроза наступу росіян на Херсон: що каже Сирський

Понеділок 18 серпня 2025 10:18
Чи є загроза наступу росіян на Херсон: що каже Сирський Фото: головком ЗСУ Олександр Сирський (president gov ua)
Автор: Уляна Безпалько, Ірина Глухова

Російські окупаційні війська наразі не готуються до масштабного наступу на Херсон, однак певна загроза все одно зберігається.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

За його словами, у Херсоні ворог зараз зосереджує дії здебільшого в острівній зоні та в районі мостів. Водночас росіяни вже перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти.

"Там росіяни проводять активні дії здебільшого в острівній зоні і в районі мостів. Водночас вони перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти, що свідчить про те, що найближчим часом там (на Придніпровському напрямку) суттєвих наступальних дій не буде", - пояснив Сирський.

Він додав, що загроза наступу на Херсон "завжди існує, і не треба її скидати з рахунків".

Ситуація у Херсонській області

Російські загарбники від початку широкомасштабного вторгнення регулярно обстрілюють Херсон та область з різних видів озброєння, зокрема з артилерії та дронів.

А нещодавно росіяни декілька днів поспіль завдавали ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Згодом Херсонська ОВА опублікувала відео з наслідками та продемонструвала наскрізну пробоїну в дорожньому полотні.

Після цього в Херсоні розширили зону евакуації. Обов'язковій евакуації підлягають сім'ї з дітьми в мікрорайонах Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2, а також на всіх вулицях, що нижче до Дніпра.

Крім того, стало відомо, що росіяни втричі наростили кількість штурмів на островах біля Херсона.

Херсон Війна в Україні Олександр Сирський
