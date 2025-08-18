Есть ли угроза наступления россиян на Херсон: что говорит Сырский

Российские оккупационные войска пока не готовятся к масштабному наступлению на Херсон, однако определенная угроза все равно сохраняется.

По его словам, в Херсоне враг сейчас сосредотачивает действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время россияне уже перебросили с этого направления один полк и бригаду морской пехоты.

"Там россияне проводят активные действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время они перебросили с этого направления один полк и бригаду морской пехоты, что свидетельствует о том, что в ближайшее время там (на Приднепровском направлении) существенных наступательных действий не будет", - пояснил Сырский.

Он добавил, что угроза наступления на Херсон "всегда существует, и не надо ее сбрасывать со счетов".