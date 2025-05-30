Чи є загроза масштабного наступу на Харківську область: що кажуть у ЗСУ

На північному напрямку Харківської області ворог діє невеликими штурмовими групами. Водночас ознак підготовки росіянами повномасштабного наступу - немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Хартія" Олексія Крименюка в ефірі "Суспільного"
"Якогось значного накопичення сил і засобів противника немає, масштабного наступу не очікуємо на нашому напрямку (Харківському, - ред.). Водночас він здійснює поповнення цих сил і засобів, для того, щоб знайти шпарину в обороні і провести більш масований штурм. Останні тижні було кілька спроб противники здійснювати штурм, проте спроби були невдалими, техніка і піхота були знищені", - пояснив Крименюк.
За його словами, росіяни також активно використовують мотоцикли, квадроцикли, а також "буханки", які зазвичай застосовують не для атак, а для підвозу особового складу до позицій.
"Мототехніка ефективна за будь-якої погоди, їхня тактика в тому, щоб використовувати малі штурмові групи, адже чим більше скупчення, тим більша ймовірність ураження нашими дронами", - відзначив він.
Протягом минулої доби, 29 травня, на фронті було зафіксовано 173 бойових зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському, а також Курському напрямках.
Ще в кінці березня низка західних ЗМІ писала по те, що Росія готується до нового військового наступу на Україну.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що найбільші та найсильніші війська РФ сьогодні знаходяться саме на Курському напрямку. Наразі ворог намагається виштовхнути Сили оборони з регіону й підготувати наступальні дії на Сумську область.
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