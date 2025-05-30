Есть ли угроза масштабного наступления на Харьковскую область: что говорят в ВСУ

"Какого-то значительного накопления сил и средств противника нет, масштабного наступления не ожидаем на нашем направлении (Харьковском, - ред.). В то же время он осуществляет пополнение этих сил и средств, для того, чтобы найти брешь в обороне и провести более массированный штурм. Последние недели было несколько попыток противники осуществлять штурм, однако попытки были неудачными, техника и пехота были уничтожены", - пояснил Крименюк.

По его словам, россияне также активно используют мотоциклы, квадроциклы, а также "буханки", которые обычно применяют не для атак, а для подвоза личного состава к позициям.

"Мототехника эффективна при любой погоде, их тактика в том, чтобы использовать малые штурмовые группы, ведь чем больше скопление, тем больше вероятность поражения нашими дронами", - отметил он.