"Чи є щось, що мені заборонено?": Трамп натякнув на третій президентський термін

Хоча 22‑га поправка Конституції США чітко обмежує перебування однієї особи на посаді президента двома термінами, однак Трамп, схоже, не виключає гіпотетичні сценарії свого політичного майбутнього.

Відповідну заяву він зробив, коментуючи питання власного політичного майбутнього.

"Мені, мабуть, не дозволять балотуватися на третій строк. Я не впевнений. Чи є щось таке, чого мені не дозволяють робити? Але давайте припустимо, що мені дозволять балотуватися. Я міг би", - заявив Дональд Трамп.

Зазначимо, що Трамп не вперше публічно порушує цю тему, залишаючи простір для політичних спекуляцій і дискусій щодо можливих винятків.

При цьому юристи наголошують, що без внесення змін до Конституції балотування на третій термін є неможливим. Так, в США обмеження президентських термінів закріплене 22‑ю поправкою Конституції, ухваленою у 1951 році.

Вона передбачає: