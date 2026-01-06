"Есть ли что-то, что мне запрещено?": Трамп намекнул на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп допустил возможность баллотироваться на третий срок, заявив, что не уверен, запрещает ли Конституция ему это сделать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Дональд Трамп заявил журналистам.
Хотя 22-я поправка Конституции США четко ограничивает пребывание одного человека на посту президента двумя сроками, однако Трамп, похоже, не исключает гипотетические сценарии своего политического будущего.
Соответствующее заявление он сделал, комментируя вопрос собственного политического будущего.
"Мне, видимо, не позволят баллотироваться на третий срок. Я не уверен. Есть ли что-то такое, чего мне не позволяют делать? Но давайте предположим, что мне позволят баллотироваться. Я мог бы", - заявил Дональд Трамп.
Отметим, что Трамп не впервые публично поднимает эту тему, оставляя пространство для политических спекуляций и дискуссий относительно возможных исключений.
При этом юристы отмечают, что без внесения изменений в Конституцию баллотирование на третий срок невозможно. Так, в США ограничение президентских сроков закреплено 22-й поправкой Конституции, принятой в 1951 году.
Она предусматривает:
Напомним, что Дональд Трамп впервые был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.
В ноябре 2025 года Дональд Трамп рассказывал, что он получает призывы снова идти на выборы, однако пока не видит для этого оснований.
Кстати, в октябре 2025 года госсекретарь США Марко Рубио, о вероятном президентстве которого ходят слухи, ответил на вопрос о планах баллотироваться.
При этом издание Axios еще в начале 2025 года писало, что нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса уже позиционируют, как преемника "Make America Great again" (MAGA) в 2028 году, то есть, кандидатом в президенты.