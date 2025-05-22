Чи є ризики, що Трамп скасує санкції проти Росії: думка експерта

На думку експерта, якщо Вашингтон і Москва все-таки почнуть працювати над якимось розширенням торгівлі, то питання посилення санкцій, насамперед, економічних, втратить актуальність. Крім того, у цьому разі виникне велика ймовірність скасування вже чинних санкцій.

"Є серйозні ризики, що Трамп почне поступово скасовувати санкції. Ті, які були введені не Конгресом і Сенатом, а ті, які приймалися presidential executive orders (виконавчий указ президента - ред.)", - зазначив Устенко.

Він також вважає, що таке скасування санкцій може бути поступовим.

"Спробує почати з дрібних, але показових. Потім подивиться, що відбувається, і вирішуватиме, чи можна рухатися до наступного скасування. Тобто буде пробувати скасовувати їх поступово", - додав екс-радник президента України.