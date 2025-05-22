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Есть ли риски, что Трамп отменит санкции против России: мнение эксперта

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юрий Дощатов

Есть серьезные риски, что президент США Дональд Трамп начнет постепенно отменять санкции против России.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт, бывший советник президента Украины Олег Устенко.

По мнению эксперта, если Вашингтон и Москва все-таки начнут работать над каким-то расширением торговли, то вопрос ужесточения санкций, прежде всего, экономических, потеряет актуальность. Кроме того, в этом случае возникнет большая вероятность отмены уже действующих санкций.

"Есть серьезные риски, что Трамп начнет постепенно отменять санкции. Те, которые были введены не Конгрессом и Сенатом, а те, которые принимались presidential executive orders (исполнительный указ президента - ред.)", - отметил Устенко.

Он также считает, что такая отмена санкций может быть постепенной.

"Попробует начать с мелких, но показательных. Потом посмотрит, что происходит, и будет решать, можно ли двигаться к следующей отмене. То есть будет пробовать отменять их постепенно", - добавил экс-советник президента Украины.

 

Санкции США против России

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его мнению, санкции будут сокрушительными для РФ.

Государственный секретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, но терпение заканчивается - решение о санкциях уже на подходе.

В то же время после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая Трамп заявил, что не хочет пока усиливать санкционное давление на Россию из-за агрессии против Украины. Но не исключил применения такого механизма в будущем.

Как пояснил Рубио, Трамп считает, что Россия может отказаться от переговоров, если ввести новые санкции.

Между тем Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если Путин в течение нескольких дней не покажет стремление к миру.

Ранее это законопроект внесли в Сенат сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец).

Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект на рассмотрение и там. К тому же Трамп не сможет ветировать законопроект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.

Сенатор также заявил, что Путину в конце концов придется выбирать между встречей с Трампом и прекращением войны или "разгромом" российской экономики.

Как заявил экс-советник президента Украины Олег Устенко, в случае одобрения закона США Россия может потерять около 150 млрд долларов, что составляет почти 40% ее бюджета.

Подробнее о том, почему Трамп блокирует "адские" санкции против России, - читайте в материале РБК-Украина.

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