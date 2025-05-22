Есть ли риски, что Трамп отменит санкции против России: мнение эксперта

По мнению эксперта, если Вашингтон и Москва все-таки начнут работать над каким-то расширением торговли, то вопрос ужесточения санкций, прежде всего, экономических, потеряет актуальность. Кроме того, в этом случае возникнет большая вероятность отмены уже действующих санкций.

"Есть серьезные риски, что Трамп начнет постепенно отменять санкции. Те, которые были введены не Конгрессом и Сенатом, а те, которые принимались presidential executive orders (исполнительный указ президента - ред.)", - отметил Устенко.

Он также считает, что такая отмена санкций может быть постепенной.

"Попробует начать с мелких, но показательных. Потом посмотрит, что происходит, и будет решать, можно ли двигаться к следующей отмене. То есть будет пробовать отменять их постепенно", - добавил экс-советник президента Украины.