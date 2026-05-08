Есть ли радиационная угроза из-за пожара в Чернобыльской зоне: что говорят в МВД
Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения сообщил о продолжающемся пожаре в Чернобыльской зоне. Специалисты проводят постоянный мониторинг радиационного фона. В МВД также оценили ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Пожар в Чернобыльской зоне
7 мая 2026 года на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника возникло возгорание, которое быстро распространилось из-за погодных условий.
Пожар охватил значительные участки лесной подстилки в зоне отчуждения.
По данным экстренных служб, распространению огня способствуют сухая погода и сильные порывы ветра. На отдельных участках уже пройдено более тысячи гектаров территории.
Контроль радиационной ситуации
К оценке последствий привлечены Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, научно-технические центры по ядерной и радиационной безопасности, а также гидрометеорологические службы.
Специалисты проводят моделирование и сравнивают его результаты с реальными замерами на постах наблюдения.
Отдельно осуществляется контроль содержания радионуклида цезия-137 в приземном слое воздуха вблизи очагов возгорания.
Показатели и замеры
По состоянию на 8 мая фиксируются отдельные изменения концентрации цезия-137 в зоне пожара, которые превышают контрольные уровни, но остаются значительно ниже предельно допустимых значений.
При этом мощность гамма-излучения сохраняется в пределах многолетних норм для данной территории. Аналогичные показатели не выходят за границы допустимых значений и на всей территории Украины.
Ситуация под контролем
По результатам расчетов и моделирования специалисты не ожидают превышения допустимых концентраций радионуклидов за пределами зоны отчуждения. Радиационная обстановка в стране остается стабильной.
Ликвидация пожара продолжается, задействованы подразделения экстренных служб и специалисты по радиационной безопасности.
Радиационная обстановка: официальные данные МВД на 17:00
По информации Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения остается в пределах нормы на всей территории страны.
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжаются работы по ликвидации масштабного пожара.
Напоминаем, что утром 7 мая в лесном массиве Мукачевского района Закарпатской области удалось остановить распространение крупного пожара. По состоянию на данный момент открытое горение на территории не фиксируется.
Отметим, что площадь крупного лесного пожара на границе Черниговской области существенно увеличилась — почти в два раза. По имеющимся данным, распространение огня изменило направление и сместилось в сторону российской границы.