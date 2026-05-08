Есть ли радиационная угроза из-за пожара в Чернобыльской зоне: что говорят в МВД

Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения сообщил о продолжающемся пожаре в Чернобыльской зоне. Специалисты проводят постоянный мониторинг радиационного фона. В МВД также оценили ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Пожар в Чернобыльской зоне

7 мая 2026 года на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника возникло возгорание, которое быстро распространилось из-за погодных условий.

Пожар охватил значительные участки лесной подстилки в зоне отчуждения.

По данным экстренных служб, распространению огня способствуют сухая погода и сильные порывы ветра. На отдельных участках уже пройдено более тысячи гектаров территории.

Контроль радиационной ситуации

К оценке последствий привлечены Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, научно-технические центры по ядерной и радиационной безопасности, а также гидрометеорологические службы.

Специалисты проводят моделирование и сравнивают его результаты с реальными замерами на постах наблюдения.

Отдельно осуществляется контроль содержания радионуклида цезия-137 в приземном слое воздуха вблизи очагов возгорания.

Показатели и замеры

По состоянию на 8 мая фиксируются отдельные изменения концентрации цезия-137 в зоне пожара, которые превышают контрольные уровни, но остаются значительно ниже предельно допустимых значений.

При этом мощность гамма-излучения сохраняется в пределах многолетних норм для данной территории. Аналогичные показатели не выходят за границы допустимых значений и на всей территории Украины.

Ситуация под контролем

По результатам расчетов и моделирования специалисты не ожидают превышения допустимых концентраций радионуклидов за пределами зоны отчуждения. Радиационная обстановка в стране остается стабильной.

Ликвидация пожара продолжается, задействованы подразделения экстренных служб и специалисты по радиационной безопасности.

Радиационная обстановка: официальные данные МВД на 17:00

По информации Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения остается в пределах нормы на всей территории страны.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжаются работы по ликвидации масштабного пожара.