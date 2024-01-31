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Чи є плани підвищувати тариф на світло після опалювального сезону: що каже Галущенко

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд не має планів піднімати тариф на електроенергію в Україні для населення після завершення опалювального сезону. Під час чинного опалювального сезону зміна тарифу також не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

На уточнююче питання, чи можуть підвищити тариф після цього з квітня або на наступний опалювальний сезон він відповів:

"Таких планів на сьогодні в проекті обговорень не існує", - констатував він.

Крім того, міністр додав, що не планується підвищення тарифів і протягом цього опалювального сезону.

"І відповідні рішення прийняті. Є відповідна постанова, яка діє до кінця квітня, яка встановлює відповідний рівень тарифів", - зазначив Галущенко.

Тарифи на комуналку в Україні

Частина тарифів на комунальні послуги для населення знаходиться під мораторієм через війну. Ціни на опалення, гарячу воду та газ залишаються незмінними. Відповідне рішення Кабміну має діяти до завершення воєнного стану та ще 6 місяців після.

Вартість послуг холодного водопостачання та енергопостачання для побутових споживачів не буде зростати щонайменше до закінчення опалювального сезону 2024.

Водночас, з 1 липня 2023 тариф на електроенергію зріс на 70% і з того часу становить 2,64 грн/кВт-год. Власники двозонних лічильників можуть зекономити на вартості світла, адже з 23:00 до 07:00 для них діє "нічний тариф" - 1,32 грн/КВт-год.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що встановлені тарифи на електроенергію для населення діятимуть до кінця квітня 2024.

 

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