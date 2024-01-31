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Есть ли планы повышать тариф на свет после отопительного сезона: что говорит Галущенко

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У Кабмина нет планов поднимать тариф на электроэнергию в Украине для населения после завершения отопительного сезона. Во время действующего отопительного сезона изменение тарифа также не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

На уточняющий вопрос, могут ли повысить тариф после этого с апреля или на следующий отопительный сезон он ответил:

"Таких планов на сегодняшний день в проекте обсуждений не существует", - констатировал он.

Кроме того, министр добавил, что не планируется повышение тарифов и в течение этого отопительного сезона.

"И соответствующие решения приняты. Есть соответствующее постановление, действующее до конца апреля, устанавливающее соответствующий уровень тарифов", - отметил Галущенко.

Тарифы на коммуналку в Украине

Часть тарифов на коммунальные услуги для населения находится под мораторием из-за войны. Цены на отопление, горячую воду и газ остаются неизменными. Соответствующее решение Кабмина должно действовать до завершения военного положения и еще через 6 месяцев после его отмены.

Стоимость услуг холодного водоснабжения и энергоснабжения для бытовых потребителей не будет расти по меньшей мере до окончания отопительного сезона 2024.

В тоже время, с 1 июля 2023 тариф на электроэнергию вырос на 70% и с тех пор составляет 2,64 грн/кВт-час. Владельцы двухзонных счетчиков могут сэкономить на стоимости света, ведь с 23:00 до 07:00 для них действует "ночной тариф" – 1,32 грн/кВт-ч.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что установленные тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до конца апреля 2024 года.

 

 

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