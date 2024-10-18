Чи є підстави давати тепло в будинки Києва та області: відповідь синоптика

Середньодобова температура повітря в Київській області найближчим часом може становити близько 8 градусів за Цельсієм і навіть дещо нижче. Проте надалі ймовірна тенденція до певного підвищення.

Чи є підстави давати тепло в будинки Києва та області

"Якщо говоримо про синоптичні умови, які повинні бути для того, щоб було ввімкнення опалення, то це 8 градусів за Цельсієм (середньодобова температура) впродовж трьох днів і довше. І надалі - з тенденцією до зниження або утримання", - нагадала експерт.

Вона додала, що зараз у Київській області "якраз середньодобова температура... 8°С і навіть нижче", і протриматись на такому рівні вона може впродовж найближчих днів (орієнтовно - до 21 жовтня).

"Але надалі в нас якраз таки є тенденція до певного підвищення. І температура буде середньодобова десь близько 9 градусів може... У цих межах. Тому поки що опалювальний сезон - це суто індивідуально залежить від міської влади", - вважає синоптик.

Крім того, вона нагадала про тенденції останніх років.

"Якщо говорити в цілому про опалювальний сезон холодного періоду - тенденція останніх років нам говорить про те, що все частіше у нас цей період... Він скоротився. Принаймні десь на 10-15 днів", - розповіла Птуха.

Це пояснюється, зокрема, тим, що тепло восени "затримується" в Україні довше - внаслідок глобальних змін.

"Стає теплих періодів більше. І середньодобові температури, і середньомісячні температури в більшості останніх років - вище кліматичної норми (кліматична норма у нас розраховується зараз від 1991 по 2010-ті роки). Відповідно... зараз маємо такі значення, вищі від цієї норми. І це утримується впродовж останніх років", - підсумувала фахівець.