Субсидії в Україні будуть нараховувати по-новому: що зміниться із жовтня

З 1 жовтня 2024 року в Україні змінюється порядок нарахування житлових субсидій. Тепер діятимуть нові правила для компенсацій оплати твердого пічного палива під час опалювального сезону 2024-2025 рр.

Субсидії тепер будуть розраховуватися за 15 діб, незалежно від дати початку опалювального сезону, що спрощує процес і робить його прозорішим. Це означає, що вже в листопаді українці отримають компенсації за жовтень, навіть якщо опалювальний сезон офіційно ще не розпочнеться.

Зазначається, що розмір субсидії буде збільшено через зростання тарифів на комунальні послуги. Виплати на перший місяць опалювального сезону будуть перераховані з урахуванням цих змін, але тільки з листопада.

Більшість отримувачів субсидій отримають виплати автоматично. Однак є винятки, за якими все ж таки прийдеться подавати заявку на її отримання:

якщо людина це робить вперше;

якщо людині вже було відмовлено у призначенні субсидії на неопалювальний період;

якщо влітку подавалася заява на припинення виплат, а в опалювальний період їх необхідно поновити;

якщо змінився склад зареєстрованих осіб, соціальний стан тощо.

Подати заявку на субсидію можна через: