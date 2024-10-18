Есть ли основания давать тепло в дома Киева и области: ответ синоптика

Среднесуточная температура воздуха в Киевской области в ближайшее время может составить около 8 градусов Цельсия и даже несколько ниже. Однако в дальнейшем вероятна тенденция к определенному повышению.

Есть ли основания давать тепло в дома Киева и области

"Если говорим о синоптических условиях, которые должны быть для того, чтобы было включение отопления, то это 8 градусов по Цельсию (среднесуточная температура) в течение трех дней и дольше. И дальше - с тенденцией к снижению или удержанию", - напомнила эксперт.

Она добавила, что сейчас в Киевской области "как раз среднесуточная температура... 8°С и даже ниже", и продержаться на таком уровне она может на протяжении ближайших дней (ориентировочно - до 21 октября).

"Но в дальнейшем у нас как раз есть тенденция к определенному повышению. И температура будет среднесуточная где-то около 9 градусов может... В этих пределах. Поэтому пока что отопительный сезон - это сугубо индивидуально зависит от городских властей", - считает синоптик.

Кроме того, она напомнила о тенденциях последних лет.

"Если говорить в целом об отопительном сезоне холодного периода - тенденция последних лет нам говорит о том, что все чаще у нас этот период... Он сократился. По крайней мере, где-то на 10-15 дней", - рассказала Птуха.

Это объясняется, в частности, тем, что тепло осенью "задерживается" в Украине дольше - в результате глобальных изменений.

"Становится теплых периодов больше. И среднесуточные температуры, и среднемесячные температуры в большинстве последних лет - выше климатической нормы (климатическая норма у нас рассчитывается сейчас с 1991 по 2010-е годы). Соответственно... сейчас имеем такие значения, выше этой нормы. И это сохраняется на протяжении последних лет", - подытожила специалист.