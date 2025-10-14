ua en ru
Чи є ознаки підготовки РФ нового наступу в Україні: що кажуть в НАТО

Вівторок 14 жовтня 2025 21:14
Чи є ознаки підготовки РФ нового наступу в Україні: що кажуть в НАТО Фото: наразі немає ознак підготовки РФ нового наступу в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Наразі немає жодних ознак підготовки росіянами нового наземного наступу в Україні. А от зимова повітряна кампанія на енергетичну інфраструктуру вже розпочалася.

Про це повідомив високопосадовець НАТО, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо ознак нового російського наступу, на мою думку, найбільш помітне зараз те, що, ймовірно, розпочалася зимова кампанія, повітряна кампанія, спрямована на українську енергетичну інфраструктуру, і робиться це досить розумно, щоб зменшити здатність України передавати енергію з одного регіону до іншого", - сказав представник НАТО.

За його словами, подвійні удари (повторний удар по уже враженому об'єкту - ред.) також мають значний вплив, якщо немає можливості швидко ремонтувати та відновлювати об’єкти, по яких завдано ударів.

"А жодних ознак наступу наземних сил також немає", - додав посадовець.

Наступ РФ у Дніпропетровській області

Нагадаємо, нещодавно окупанти зробили заяву та виклали у мережу пропагандистське відео про нібито захоплення населеного пункту Вербове у Дніпропетровській області. Однак ця інформація не є правдивою.

Командування 110-ї окремої механізованої бригади повідомило, що у Вербове проникла диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) росіян. Вона мала на меті зняти постановочне відео з встановленням прапора.

Окупантів було знищено і на теперішній час Вербове перебуває під контролем 110-ї ОМБр.

Нагадаємо, перед цим росіяни заявляли про нібито захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. Проте і ця інформація не є правдивою.

Однак РФ все ж вдалося окупувати п’ять сіл на Дніпропетровщині: Новогеоргіївку, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївку та Ворону.

Наразі Сили оборони утримують позиції ще в семи населених пунктах, де тривають активні бойові дії.

