Чи є ознаки підготовки РФ нового наступу в Україні: що кажуть в НАТО

Наразі немає жодних ознак підготовки росіянами нового наземного наступу в Україні. А от зимова повітряна кампанія на енергетичну інфраструктуру вже розпочалася.

Про це повідомив високопосадовець НАТО, передає кореспондент РБК-Україна .

"А жодних ознак наступу наземних сил також немає", - додав посадовець.

За його словами, подвійні удари (повторний удар по уже враженому об'єкту - ред.) також мають значний вплив, якщо немає можливості швидко ремонтувати та відновлювати об’єкти, по яких завдано ударів.

"Щодо ознак нового російського наступу, на мою думку, найбільш помітне зараз те, що, ймовірно, розпочалася зимова кампанія, повітряна кампанія, спрямована на українську енергетичну інфраструктуру, і робиться це досить розумно, щоб зменшити здатність України передавати енергію з одного регіону до іншого", - сказав представник НАТО.

Наступ РФ у Дніпропетровській області

Нагадаємо, нещодавно окупанти зробили заяву та виклали у мережу пропагандистське відео про нібито захоплення населеного пункту Вербове у Дніпропетровській області. Однак ця інформація не є правдивою.

Командування 110-ї окремої механізованої бригади повідомило, що у Вербове проникла диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) росіян. Вона мала на меті зняти постановочне відео з встановленням прапора.

Окупантів було знищено і на теперішній час Вербове перебуває під контролем 110-ї ОМБр.

Нагадаємо, перед цим росіяни заявляли про нібито захоплення села Калинівське на Дніпропетровщині. Проте і ця інформація не є правдивою.

Однак РФ все ж вдалося окупувати п’ять сіл на Дніпропетровщині: Новогеоргіївку, Запорізьке, Січневе (Январське), Маліївку та Ворону.

Наразі Сили оборони утримують позиції ще в семи населених пунктах, де тривають активні бойові дії.