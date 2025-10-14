Есть ли признаки подготовки РФ нового наступления в Украине: что говорят в НАТО

Пока нет никаких признаков подготовки россиянами нового наземного наступления в Украине. А вот зимняя воздушная кампания на энергетическую инфраструктуру уже началась.

"Относительно признаков нового российского наступления, по моему мнению, наиболее заметно сейчас то, что, вероятно, началась зимняя кампания, воздушная кампания, направленная на украинскую энергетическую инфраструктуру, и делается это достаточно разумно, чтобы уменьшить способность Украины передавать энергию из одного региона в другой", - сказал представитель НАТО.

По его словам, двойные удары (повторный удар по уже пораженному объекту - ред.) также имеют значительное влияние, если нет возможности быстро ремонтировать и восстанавливать объекты, по которым нанесены удары.

"А никаких признаков наступления наземных сил также нет", - добавил чиновник.