Чи є ознаки підготовки РФ до масованого удару по Україні: думка експерта

Російські терористи, ймовірно, готуються до масованого ракетного удару по Україні. Однак зараз у них лише проходять тренування пілотів на літаках Ту-95 та Ту-160.

"Важко сказати, чи є ознаки такі повні, але те що там щось таке робиться і те, що вони до чогось готуються це майже зрозуміло. Перше, що потрібно відзначити з точки зору саме атак за допомогою Ту-95 ракетами Х-101, це те що вони там намагалися ввести в експлуатацію для цих задач 20 Ту-95, але це у них не дуже добре виходить", - сказав Криволап.

Він наголосив, у Росії все одно залишається 13-14 літаків, які можуть виконувати ці функції, і "які постійно блукають між аеродромом "Оленья" та "Енгельс".

"На "Енгельсі" вони якісь регламенти роблять, тому що за кількістю цих перельотів вони вже повинні стояти повністю споряджені ракетами Х-101 і готовими до виконування своїх функцій. Замість цього вони літають, тренуються, роблять хибні пуски, якісь фальшиві цілі запускають. І з'явився додатковий Ту-160", - зазначив експерт.

За словами Криволапа, це свідчить про те, що вони розуміють, що їм не вистачає носіїв для ракет Х-101, а також екіпажу.

"Тому судячи з цього вони зараз запустили якусь програму тренування пілотів на літаках Ту-95, а також на Ту-160", - додав експерт.